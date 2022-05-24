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"Тампа" обыграла "Флориду" и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

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Вратарь Андрей Василевский стал первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Флоридой" со счетом 2:0 в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Обе шайбы в третьей периоде забросили Патрик Марун и Ондржей Палат. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал первой звездой матча. Он отразил все 49 бросков по своим воротам. Это первый шат-аут россиянина в нынешнем плей-офф.

"Тампа" выиграла серию матчей у "Флориды" (4:0) и пробилась в полуфинал Кубка Стэнли. Соперником действующих обладателей трофея станет победитель пары "Каролина"-"Рейнджерс".

Ранее мы сообщали, что передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Каролину".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей василевский, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, плей-офф, хк тампа бэй лайтнинг, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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