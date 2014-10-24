"Сядь за руль моей машины" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм

Режиссером фильма стал японец Рюсукэ Хамагути.

Картина "Сядь за руль моей машины" получила "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Об этом сообщили организаторы 94-ой торжественной церемонии кинопремии. Мероприятие транслировал местный телеканал ABC. Режиссером выигравшей картины является японский представитель Рюсукэ Хамагути. Он снял драматичную работу про овдовевшего театрального режиссера. Он переосмысляет свою жизнь через новые знакомства.

С картиной Хамагути конкурировал "Побег" датчанина Йонаса Поэра Расмуссена, фильм "Рука бога" итальянца Паоло Соррентино, "Лунана: як в классной комнате" от бутанца Паво Чойнинг Доржи и картина "Худший человек на свете" норвежского режиссера Йоакима Триера.\

Лента "Энканто" удостоена премии "Оскар" как лучший анимационный фильм.

Фото и видео: ABC