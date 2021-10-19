SmartTRANSPORT въехал в "Экспофорум"

Торжественная церемония открытия форумов начнется в полдень сегодня.

Во вторник, 19 августа, в комитете по транспорту рассказали, что на площадке КВЦ работают сразу два транспортных форума. Соседом умного транспорта стал II Международный форум транспортной инфраструктуры.

Предприятие "Горэлектротранс" презентовал движущийся макет беспилотного трамвая, "Пассажиравтотранс" показал макет парка на 400 электробусов, компания "Третий парк" представил автобус на газовом топливе и макет газозаправочной станции, завод "ПК Транспортные системы" показал инновационный трамвай "Витязь – Ленинград".

Коллекционеры обменялись уникальными "Подорожниками", а самый новый проездной с дизайном можно купить на форуме.

Отмечается, что торжественная церемония открытия форумов начнется в полдень сегодня.

Недавно в Петербурге прошел Евразийский женский форум, на котором обсудили потенциал женского предпринимательства обсудили.

Видео: Начальник транспортного цеха / Телеграм