  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На форуме SmartTransport презентовали макет  новейшего парка на 400 электробусов
Сегодня, 12:56
172
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На форуме SmartTransport презентовали макет  новейшего парка на 400 электробусов

0 0

Проект позволит улучшить качество транспортного обслуживания в городе и создать около двух тыс. новых рабочих мест.

В понедельник, 18 октября, на стартовавшем в Петербурге международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport представили макет парка на 400 электробусов, сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранс".

Отмечается, что макет впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме. На макете в масштабе 1:430 визуализированы корпуса и площадки для стоянки транспорта, а также ПС "Ржевская", которая сможет обеспечить необходимую электрическую мощность.

Проект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Отмечается, что специалисты учли опыт создания новейших парков электробусов в европейских мегаполисах. Предполагается, что парк создаст около 2 тыс. новых рабочих мест.

Ранее мы писали, что в Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.

Фото: Пассажиравтотранс / telegram

Теги: smarttransport, пассажиравтотранс, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии