На форуме SmartTransport презентовали макет  новейшего парка на 400 электробусов

Проект позволит улучшить качество транспортного обслуживания в городе и создать около двух тыс. новых рабочих мест.

В понедельник, 18 октября, на стартовавшем в Петербурге международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport представили макет парка на 400 электробусов, сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранс".

Отмечается, что макет впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме. На макете в масштабе 1:430 визуализированы корпуса и площадки для стоянки транспорта, а также ПС "Ржевская", которая сможет обеспечить необходимую электрическую мощность.

Проект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Отмечается, что специалисты учли опыт создания новейших парков электробусов в европейских мегаполисах. Предполагается, что парк создаст около 2 тыс. новых рабочих мест.

Ранее мы писали, что в Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.

Фото: Пассажиравтотранс / telegram