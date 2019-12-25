"Шрека" признали национальным достоянием США

Кроме того, в список добавили "Темного рыцаря", "Заводной апельсин" и "Повелителя бури".

Библиотека Конгресса США огласила список из 25 фильмов, которые попали в Национальный реестр фильмов. Все они имеют культурное, историческое или эстетическое значение для страны. Об этом пишет Variety.

В этом году список пополнился такими картинами, как "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, "Шрек", "Заводной апельсин", "Повелитель бури" Кэтрин Бигелоу и немое кино "Детские автогонки в Венеции", где Чарли Чаплин впервые появился в образе бродяги. Из 25 фильмов рекордные девять сняли женщины, семь – темнокожие режиссеры.

Всего в Национальном реестре фильмов значатся 800 картин. Чтобы попасть в реестр, с момента выхода фильма должно пройти не менее 10 лет. Копии хранятся в архиве Библиотеки конгресса.

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Фото: кадр из мультфильма "Шрек"