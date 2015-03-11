Экс-разведчик США объяснил, почему власти страны не выпустили его из страны.

Изъятие гражданского паспорта Скотта Риттера перед полетом в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было спланированной акцией со стороны американского правительства Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для шоу журналиста Джеффа Нормана в его программе Ask the Inspector.

Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист заметил, что Вашингтон испугался того, что он собирался сказать на ПМЭФ Санкт-Петербурге. Скотт Риттер также заверил аудиторию шоу, что в любом случае посетит Россию, пусть даже позже, чем планировалось.

"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty