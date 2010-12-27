Обновить площадку для чемпионата мира по хоккею должны к маю 2023 года.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что "СКА-Арена" займется реконструкцией СКК. Власти Петербурга одобрили. Об этом сообщает "Фонтанка".

Напоним, что СКК должен стать одной из главных площадок предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 года. По словам архитекторов, решения по сохранению наружного облика СКК уже существуют, и попросил депутатов учесть этот момент. По его мнению, есть варианты, позволяющие сохранить и модернизировать комплекс одновременно.

Отметим, что ООО "СКА-Арена" незадолго до получения этого контракта сменило собственника, им стало АО "Спортивные технологии и инвестиции".

Ранее Piter.TV сообщал о судах вокруг СКК и ситуации, когда активисты заявили, что в Смольном якобы выдали документ на вырубку леса у комплекса. Позже эта информация была опровергнута.

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