На "СКА-Арене" закончили строительство сетевой инфраструктуры

На завершение работ потребовалось более года.

На стадионе "СКА-Арена" полностью завершено строительство сетевой инфраструктуры. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на вице-губернатора Северной столицы Станислава Казарина.

Чиновник отметил, что для будущих посетителей арены создают максимально комфортные условия. Причём речь идёт не только о петербуржцах и гостях города, которые посетят определённые мероприятия, но и в принципе для всех, фанатов спортивных соревнований. В этой связи Казарин вспомнил организацию в Петербурге чемпионата мира по футболу, который прошёл в 2018 году.

На создание полноценной сетевой инфраструктуры арены потребовалось более года. Чтобы не нарушить дизайн комплекса, маленькие антенны спрятаны и надёжно изолированы. Всего на "СКА-Арене" будет функционировать 500 таких устройств, которые будут обеспечивать бесперебойную подачу информации.

Ранее мы сообщили о том, что первый тестовый матч на "СКА Арене" между студенческими командами "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды" состоится 26 ноября. Разрешение на ввод в эксплуатацию стадиону выдали 3 ноября.

Фото: Госстройнадзор Петербурга