"Роскосмос" рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы человека

Каллисто может стать третьей обитаемой базой после Луны и Марса.

Государственная корпорация "Роскосмос" рассматривает естественного спутник Юпитера как место для обитаемой базы человека. Об этом в интервью ТАСС заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко. По словам специалиста, изучается вопрос использования Каллисто как места для третьей обитаемой базы после Луны и Марса.

Каллисто - это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса Александр Блошенко, исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса"

Эксперт отметил, что Каллисто привлекает ученых тем, что на данном спутнике имеется большое количество водяного льда. Под ним расположен незамерзающий океан. Также на объекте зафиксирована сейсмическая активность. Это говорит о нахождении на нем горячего центрального ядра.

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