"Росэнергоатом" заявил, что Россия располагает кадрами для ЗАЭС

Ренат Карчаа рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на объекте.

Государственный концерн "Росэнергоатом" заявил о том, что Россия располагает необходимыми резервными профессиональными кадрами для Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник генерального директора компании Ренат Карчаа. Специалист пояснил, что кадры способны заместить все позиции на режимном объекте в регионе. Однако пока что такой необходимости нет. Он добавил, что аналитики исходят из приоритета обеспечения ядерной безопасности.

При всем понимании психологических сложностей людей, при всем понимании тяжести давления, которое оказывается на людей, включая и угрозы, долго терпеть такое положение дел мы не можем. Все сотрудники должны быть в обязательном порядке контрактованы новым работодателем. Ренат Карчаа, замглавы концерна

Советник гендиректора концерна уточнил, что как только возникнет ситуация, "нетерпимая с точки зрения норм и требований ядерной безопасности", то руководством ЗАЭС очень оперативно будут предприняты меры по ликвидации кадровых пустот на объекте. Он пояснил, что проблема будет решена в короткие сроки.

Глава МАГАТЭ заявил о необходимости создания зоны защиты ЗАЭС на фоне "ухудшения ситуации".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости