Глава МАГАТЭ заявил о необходимости создания зоны защиты ЗАЭС на фоне "ухудшения ситуации"

Рафаэль Гросси рассказал о ситуации в Запорожье с АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявил о необходимости создания зоны защиты территории Запорожской атомной электрической станции на фоне "ухудшения ситуации" на Украине. Соответствующее заявление Рафаэль Гросси сделал во время интервью американскому телеканалу FOX News. Специалист подтвердил, что достижение данной цели продвигается не так быстро, как он ожидал. По мнению аналитика, формирование защитной зоны на ЗАЭС в первую очередь нуждается в наличие политической воли. Пока что многие европейские лидеры поддерживают эту инициативу.

Ситуация вокруг Запорожья становится хуже. По мере развития конфликта, как вы знаете, ситуация на восточном фронте накаляется. Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и актуально принять промежуточные меры. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Гросси отметил, что продвигается к этой цели "не так быстро, как того ожидал". По мнению главы МАГАТЭ, создание зоны защиты на станции в первую очередь требует политической воли. Он добавил, что многие европейские лидеры поддерживают эту идею.

Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет.

Фото и видео: FOX News