"Рейнджерс" уступили "Флориде", Панарин отметился передачей

Форвард набрал 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" проиграли "Флориде" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал одно очко по итогам матча. Россиянин помог отличиться Крису Крайдеру, забросившему третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 34 матча и набрал 39 (16+23) очков.

Ранее мы сообщали, что НХЛ переписала на Малкина победный гол "Питтсбурга" в матче с "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORSNET