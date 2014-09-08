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"Рейнджерс" уступили "Флориде", Панарин отметился передачей

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Форвард набрал 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" проиграли "Флориде" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал одно очко по итогам матча. Россиянин помог отличиться Крису Крайдеру, забросившему третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 34 матча и набрал 39 (16+23) очков.

Ранее мы сообщали, что НХЛ переписала на Малкина победный гол "Питтсбурга" в матче с "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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