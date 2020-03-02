НХЛ переписала на Малкина победный гол "Питтсбурга" в матче с "Айлендерс"

Изначально третью шайбу записали на канадского форварда Томасино.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) переписала на форварда Евгения Малкина победный гол "Питтсбурга" в матче регулярного чемпионата с "Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Изначально третью шайбу записали на Филипа Томасино. Однако после игры в протокол внесли изменение, согласно которому гол канадского форварда оказался переписан на Малкина.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 38 матчей и набрал 31 (8+23) очко.

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Видео: YouTube / SPORTSNET