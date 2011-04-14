Передача Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Калгари"

Россиянин набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал сухую победу над "Калгари" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападащий "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Таннера Пирсона, забросившего третью шайбу в пустые ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 36 матчей и набрал 20 (13+7) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Дадонова помогли "Далласу" разгромить "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET