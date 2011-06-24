Раде выступили за прямые переговоры Зеленского с Путиным

Юрий Бойко призвал стороны начать прямые контакты нпо нормализации отношений.

В Верховной Раде выступили за прямые переговоры украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал депутат Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ". Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что прямой контакт между главами стран могут снизить напряженность между Москвой и Киевом на государственной границе. Ранее сам Зеленский не исключил такой ситуации, при которой может быть запущен отдельный формат переговоров РФ-Украина.

Вопрос в том, что должна быть подготовлена почва для этих переговоров, подготовлены конкретные предложения. Чего-то там, наверное, пообещали и не выполнили, поскольку, скорее всего, из-за этого срываются переговоры. Это будет во благо обеих стран. Юрий Бойко, депутат Украины

Эксперт добавил, что прямые переговоры между президентами России и Украины скажутся на нормализации отношениях двух государств.

В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского.

Фото и видео: YouTube / НАШ

