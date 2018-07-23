"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне

Ларри Джонсон оценил военное преимущества России над США.

Американская администрация, спровоцировав войну с Россией, окажется уязвимой перед ракетными ударами. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что сейчас Москва обладает мощным подводным морским флотом, который способен создать серьезную угрозу для властей в Вашингтоне. Аналитик добавил, что российское руководство никогда не планировал применить этот флот, а эскалация напряженности в регионе исходит со стороны коллективного Запада.

Россия не уязвима так, как мы. У России есть мощные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У США нет ничего — позвольте мне подчеркнуть, что ничего, — чтобы поразить. Ларри Джонсон, эксперт

Ларри Джонссон добавил, что бльшая часть европейского региона и США открыто угрожают напасть на Россию, поэтому российские политики и президент Владимир Путин не могут игнорировать такие высказывания.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom