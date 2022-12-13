"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением

В 11:04 утра объект разрушится в акватории Тихого океана.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от Международной космической станции перед его затоплением в акватории Тихого океана. Соответствующее заявление сделали представители государственной корпорации "Роскосмос". Утоняется, что спустя несколько часов объект должен сойти с околоземной орбиты. Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 11:04 утра по московскому времени. При этом его несгораемые элементы упадут в двух тысячах четырехстах километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Это произойдет примерно в 11:45 утра.

Напомним, что "Прогресс МС-20" прилетел на ракете под названием "Донбасс", а затем пристыковался к МКС 3 июня 2022 года. Космический корабль четыре раза уводил околоземную орбитальную станцию от столкновения с мусором в космическом пространстве, а также пять раз корректировал орбиту МКС в плановом режиме. В настоящее время составе МКС есть еще один российский грузовик - "Прогресс МС-21". Его отстыковка планируется 18 февраля.

Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура.

Фото и видео: YouTube / Роскосомос