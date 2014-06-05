Ларри Джонсон напомнил об ударах ВСУ по мирным объектам в РФ.

Удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам, расположенным на российской территории России говорят о слабости и отчаянии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что запасы снарядов и оружия у коллективного Запада и киевского режима сильно ограничены. В особенности такая ситуация касается боеприпасов ATACMS американского производства.

США не смогут заменить то, чем стреляет Украина, поэтому, когда Украина стреляет и поражает гражданские объекты в Курске или когда они используют эти беспилотники, которые поражают дома в Казани, <…> это переход к своего рода режиму отчаяния с их стороны Ларри Джонсон, эксперт

По мнению эксперта, лидер киевского режима Владимир Зеленский отчаивается все больше с каждым днем, поэтому принимает решение в отношении более безумных вещей. Ларри Джонсон считает, что украинские власти прекрасно понимают, что избранный лидер Белого дома Дональд Трампа им не друг, как ранее был Джо Байден.

В США раскрыли, почему Украина вызовет отторжение у Трампа.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works