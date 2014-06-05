Ларри Джонсон сообщил о террористической деятельности Киева.

Избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что недавние нападения беспилотников ВСУ, которые можно охарактеризовать как террористические атаки, демонстрируют, что бедственное положение страны еще более ухудшается.

Я не вижу, как будучи настолько слабой, она может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа. Они атакуют гражданские объекты. Это знак слабости. Ларри Джонсон, эксперт

"Ускоряется": в США заявили о безвыходной ситуации для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom