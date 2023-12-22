"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США

Американский президент Джо Байден помог России своим запретом на экспорт сжиженного природного газа из страны для иностранных потребителей. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал сенатор, член Республиканской партии от штата Техас Тед Круз. Политик заметил, что приводит в пример слабость в политике лидера Белого дома. Такое постановление со стороны администрации лишает обычных граждан рабочих мест.
На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов.
Тед Круз, сенатор США
В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны.
Фото и видео: YouTube / Fox Business
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