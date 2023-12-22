"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США

Тед Круз негативно оценил запрет США по отправке СПГ за границу.

Американский президент Джо Байден помог России своим запретом на экспорт сжиженного природного газа из страны для иностранных потребителей. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал сенатор, член Республиканской партии от штата Техас Тед Круз. Политик заметил, что приводит в пример слабость в политике лидера Белого дома. Такое постановление со стороны администрации лишает обычных граждан рабочих мест.

На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов. Тед Круз, сенатор США

В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны.

Фото и видео: YouTube / Fox Business