Тед Круз рассказал о том, что Байден подводит страны к третьей мировой войне.

Поддержка американского президента Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет общество к третьей мировой войне. Такое мнение в эф ире местного YouTube-канала Verdict заявил представитель Республиканской партии, сенатор Тед Круз. Политик пояснил, что слабость лидера Белого дома лишь делает их противников Вашингтона сильнее и опаснее. По мнению конгрессмена, ни один главнокомандующим в здравом и трезвом уме не стал бы ставить в качестве национального приоритета ликвидацию "школьного метеорологического зонда", который недавно военные из Пентагона приняли за китайский разведывательный аппарат.

Хотите избежать третьей мировой войны — не избирайте такую бесхребетную медузу как Байдена президентом. Тед Круз, сенатор США

Дополнительно Тед Круз осудил состоявшуюся поездку лидера США в Киев. По мнению американского сенатора, Джо Байден гулял с Владимиром Зеленским под звуки воздушной тревоги, пытаясь выглядеть "крутым".

В США считают, что Россия только выигрывает от действий Байдена.

Фото и видео: YouTube / Verdict with Ted Cruz