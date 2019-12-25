В США считают, что Россия только выигрывает от действий Байдена

Сенатор Тез Круз назвал позорные, по его мнению. действия президента Байдена.

В США считают, что Россия только выигрывает от действий американского президента Джо Байдена. Таким мнением с журналистами местного телеканала поделился сенатор, представляющий штат Техас Тед Круз. Специалист уверен, что Белый дом демонстрирует слабость перед Москвой. Это может привести Вашингтон к катастрофе во внешней политике. Политик полагает, что действия Байдена играют на руку "плохим парням", в числе которых Китай и РФ.

Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже … они не верят, что президент США что-либо предпримет. Тед Круз, американский сенатор

Эксперт убежден в том, что планируемое российской стороной нападение на территорию Украины становится возможным из-за капитуляции главы Америки перед Владимиром Путиным. Прежде всего сенатор имеет в виду завершение строительства газового трубопровода "Северный поток-2", на которое Вашингтон не смог повлиять. Среди позорного руководства Байдена законодатель отметил бегство военных США из Афганистана. Он уверен, что это решение продемонстрировало противникам страны то, что Белый дом не способен дать отпор.

Сенатор Тед Круз раскритиковал Байдена за "многомиллиардный подарок" Путину.

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