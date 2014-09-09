Сенатор Тед Круз раскритиковал Байдена за "многомиллиардный подарок" Путину

Речь идет про отказ вводить санкции против оператора "Северного потока - 2".

Американский сенатор-республиканец Тед Круз в эфире телеканала Fox News заявил, что хуже всего решения, которые принимает администрация Белого дома, сказались на внешней политике.

Мы знаем, что администрация Байден — Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике, — сказал сенатор.

Тед Круз подчеркивает, что Джо Байден сделал многомиллиардный подарок Владимиру Путину, отказавшись вводить санкции против оператора "Северного потока - 2".

Финансовую поддержку палестинцам и разрыв соглашения с Мексикой сенатор тоже назвал провальными решениями. По его мнению, это привело к кризису на границе.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера пройдет 16 июня в Женеве.

Видео: Fox News