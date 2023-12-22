"Погибнут люди". В США забили тревогу из-за угрожающего вторжения

Миграционный кризис в Америке привел страну к самой большой террористической угрозе, зафиксированной со времен терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал сенатор, член Республиканской партии от штата Техас Тед Круз. Иностранный политик отметил, что администрация при президенте Джо Байдене в настоящий момент не предпринимает ничего необходимого для обеспечения безопасности и защиты граждан от опасности. Он отметил, что власти Белого дома лишь ухудшают положение внутри государства, допуская завоз в США новых беженцев с территории Латинской Америки.
Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей.
Тед Круз, политик из США
"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США.
Фото и видео: YouTube / Fox News
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