Тед Круз обвинил Белый дом в усугублении террористической угрозы из-за мигрантов.

Миграционный кризис в Америке привел страну к самой большой террористической угрозе, зафиксированной со времен терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал сенатор, член Республиканской партии от штата Техас Тед Круз. Иностранный политик отметил, что администрация при президенте Джо Байдене в настоящий момент не предпринимает ничего необходимого для обеспечения безопасности и защиты граждан от опасности. Он отметил, что власти Белого дома лишь ухудшают положение внутри государства, допуская завоз в США новых беженцев с территории Латинской Америки.

Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей. Тед Круз, политик из США

"Помогли Путину". Решение Байдена вызвало гнев в США.

Фото и видео: YouTube / Fox News