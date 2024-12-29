"Поезд Дружбы" связал Петербург и Минск перед 23 февраля

"Поезд дружбы" отправился из Санкт-Петербурга в Минск накануне Дня защитника Отечества.

В преддверии праздничных дней железнодорожники России и Беларуси запустили дополнительный пассажирский состав — "Поезд дружбы" — между Санкт-Петербургом и Минском. Цель инициативы — предоставить жителям двух городов возможность лично поздравить родственников и друзей, завести новые знакомства и насладиться праздничным убранством обеих столиц.

"Поезд дружбы", пассажирский поезд № 249/250, отправился из Санкт-Петербурга в Минск накануне Дня защитника Отечества, как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Обратно поезд отправится из Минска 22 февраля в 20:05 и прибудет в Санкт-Петербург 23 февраля в 10:05.

Маршрут поезда предусматривает остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники и Невель в России, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи в Беларуси.

Этот рейс призван подчеркнуть тесные связи между Россией и Беларусью, где 23 февраля также отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этот день обе страны традиционно чествуют тех, кто стоит на защите их суверенитета, независимости и безопасности, а также ветеранов военной службы.

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