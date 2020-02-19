На перегоне Назия-Жихарево произошло травмирование пожилого мужчины

Пострадавший был срочно госпитализирован.

Во вторник, 18 февраля, приблизительно в 21:00 в дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что на участке между "Назия-Жихарево" в Кировском районе Ленинградской области пострадал человек от электропоезда, следовавшего по маршруту Волховстрой – Санкт-Петербург.

Как информирует пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте, 72-летний местный житель шел вдоль железнодорожных путей в момент приближения поезда. Машинист попытался предупредить его, подавая звуковые сигналы и применяя экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось – поезд задел мужчину. Пострадавший был срочно госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводят расследование, выясняя все детали происшествия. В СПб ЛУ МВД России на транспорте напомнили, что основными причинами травм на объектах железнодорожного транспорта являются нарушения правил безопасности в зоне движения поездов и призвали проявлять осторожность, чтобы сберечь жизнь и здоровье.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)