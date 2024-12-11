На Московском вокзале с электрички сняли зацепера

В отношении нарушителя составлен административный протокол.

На Московском вокзале сотрудниками транспортной полиции выявлен зацепер. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступило сообщение от представителя транспортной безопасности станции Славянка о том, что на электропоезде "Малая Вишера – Санкт-Петербург" следует зацепер. Полицейские задержали зацепера на Московском вокзале. Им оказался 18-летний петербуржец. Установлено, что безработный молодой человек зацепился за крышу вагона электропоезда на станции Колпино.

Стражи правопорядка провели с юношей профилактическую беседу. Также в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте". Молодой человек также ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее на станции "Дачное" полицейские выявили подростка-зацепера.

Фото: Piter.tv