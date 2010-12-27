"Почта России" в Петербурге справилась с неполадками

Служба вернулась к привычному обслуживанию клиентов.

"Почта России" окончательно наладила работу всех почтовых филиалов по городу и области. С начавшимися вчера техническими неполадками, которые затормозили работу почтовой службы, сегодня утром справились лишь частично. До вечера клиентам выдавали лишь пенсии, простые письма и пакеты.

"Все отделения работают в обычном режиме. Все услуги полностью оказываются. Все хорошо", – подтвердили Piter.TV в пресс-службе "Почты"

Ранее мы писали, что AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники.

Фото: Piter.TV