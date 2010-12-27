Филиалы "Почты России" заработали не полностью. С неполадками продолжают борьбу

Работа в службе наладилась не полностью.

Утром Piter.tv писал о том, что работа "Почты России" после вчерашнего технического сбоя была полностью налажена. Ремонтная бригада успела наладить серверы за 10 минут до конца рабочего дня почтовых филиалов. Однако сегодня к Piter.tv обратились недовольные петербуржцы, которые пожаловались, что так же, как и 10 октября не смогли отправить и получить посылки.

"Почта на Лермонтовском не работает сегодня утром". "Вот сейчас зашла на почту, чтобы отправить ценные письма, как вчера не работала, так и сейчас компьютеры отключены" "Даже конверт невозможно купить", – написали горожане (орфография и пунктуация авторов сохранены).

В пресс-службе "Почты России" Piter.tv сказали, что работа в отделениях действительно наладилась не полностью. Во всех филиалах города и области можно получить пенсии, простые почтовые отправления, мелкие пакеты и простую корреспонденцию. Но с остальными услугами "Почта" пока вынуждена повременить

"С остальными проблемами пока оперативно работают специалисты, чтобы весь спектр услуг оказывался в полной мере", – подтвердили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что начальницу петербургского почтового отделения подозревают в краже из кассы 147 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV