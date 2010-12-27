"Почта России" возобновила работу в Петербурге и Ленобласти после сбоя

Отделения готовы работать в штатном режиме.

"Почта России" по Петербургу и Ленинградской области смогла возобновить работу вечером 10 октября. За десять минут до закрытия отделений технические неполадки были исправлены. По данным от пресс-службы компании, программистам удалось ликвидировать сбой в обеспечении единой автоматизированной системы.

Напомним, что ранее сотрудники организации рассказали о проблемах с рабочими компьютерами. По всему городу и области клиенты не могли получить посылки, отправить письма и сделать простейшие операции.

Отметим, что к 20 часам вечера специалисты наладили работу 80 процентов отделений. К утру будет восстановлено обеспечение и в оставшихся офисах. В общей сложности по Петербургу работают около 300 центров "Почта России".

Ранее Piter.tv писал о том, что работа "Почты России" в Петербурге парализована.

Фото: Piter.tv

