"Победа" обвинила аэропорт Стамбула в издевательствах над россиянами

Аэропорт Стамбула в течение нескольких часов не мог предоставить трап для самолета авиакомпании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера.
Накануне работа турецкого аэропорта была частично парализована из-за продолжающегося снегопада. Несколько сотен людей находились в ожидании вылета внутри воздушной гавани, так осуществление рейсов было приостановлено из-за невычищенной ВПП.
Кроме того, работники аэропорта на протяжении семи часов не могли подогнать трап к самолету авиакомпании "Победа".
Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса – "крупнейшего аэропорта Европы" – настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов!
из сообщения пресс-службы "Победы"
Позже аэропорт Стамбула опубликовал у себя в "Твиттере" фото самолета "Победы", сообщив, что процедуры по высадке всех пассажиров завершены.
Ранее моряки США получили ранения при неудачной посадке F-35 на авианосец.
Фото: Twitter / igairport
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