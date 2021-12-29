"Победа" обвинила аэропорт Стамбула в издевательствах над россиянами

Работники авиагавани на протяжении семи часов не могли подогнать трап к самолету.

Аэропорт Стамбула в течение нескольких часов не мог предоставить трап для самолета авиакомпании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера.

Накануне работа турецкого аэропорта была частично парализована из-за продолжающегося снегопада. Несколько сотен людей находились в ожидании вылета внутри воздушной гавани, так осуществление рейсов было приостановлено из-за невычищенной ВПП.

Кроме того, работники аэропорта на протяжении семи часов не могли подогнать трап к самолету авиакомпании "Победа".

Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса – "крупнейшего аэропорта Европы" – настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов! из сообщения пресс-службы "Победы"

Позже аэропорт Стамбула опубликовал у себя в "Твиттере" фото самолета "Победы", сообщив, что процедуры по высадке всех пассажиров завершены.

Ранее моряки США получили ранения при неудачной посадке F-35 на авианосец.

Фото: Twitter / igairport