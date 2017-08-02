"Питтсбург" уступил "Ванкуверу", Малкин набрал два очка

Нападающий был признан второй звездой матча.

"Питтсбург" проиграл "Ванкуверу" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Брайану Расту.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 10 матчей и набрал 14 (3+11) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET