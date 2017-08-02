Передача Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Вашингтоном"

"Тампа" одержала победу над "Вашингтоном" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде одержать победу. Россиянин отдал голевую передачу на Брейдена Пойнта, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 8 матчей и набрал 14 (8+6) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Миннесоту".
Видео: YouTube / NHL
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