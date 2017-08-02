Гол и передача Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Миннесоту"

Форвард набрал девять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" обыграла "Миннесоту" со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Ника Силера.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 8 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Коваленко помогли "Колорадо" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / SPORTSNET