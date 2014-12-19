"Питтсбург" уступил "Сент-Луису", Малкин отметился заброшенной шайбой

На счету форварда четыре гола в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" проиграл "Сент-Луису" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил одну из шайб в ворота гостей. В конце первого периода россиянин вышел один-на-один с вратарем "Сент-Луиса" и сравнял счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел пять матчей, забросил четыре шайбы и отдал четыре голевых передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSET