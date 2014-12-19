Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Сиэтл"

Форварда признали первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграл "Сиэтл" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Климат Плэдж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. В третьем периоде хоккеист оформил дубль.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел пять матчей, забросил три шайбы и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова не помогли "Тампе" уйти от поражения в матче с "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET