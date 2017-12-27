Пермская школа возобновила работу после вооруженного нападения

С детьми, родителями и преподавателями работают психологи.

Утром 18 января двери школы №127 в Перми снова распахнулись для учеников. Об этом сообщили в мэрии города.

Чиновники отметили, что накануне в образовательном учреждении, в котором двое подростков устроили кровавую резню, побывал глава Перми Дмитрий Самойлов. Он лично удостоверился в готовности школы принимать учащихся, а также провел беседы с учителями и директором.

Отмечается, что с детьми, родителями и учителями продолжают работу психологи. В 4 "Б" классе, в который забежали подростки, ведутся групповые психологические занятия. С детьми, которые находятся в больнице, работают психологи МЧС.

Ранее Piter.tv писал, что 15 января неизвестные с ножами ворвались в школу №127 в Перми: 12 человек пострадали. Позже было установлено, что на детей напали двое 16-летних подростков. Они 17 раз ударили ножом учительницу и поранили школьников. В больницу было доставлено 12 человек, а также сами преступники. СК признал поножовщину в пермской школе спланированным покушением на убийство.