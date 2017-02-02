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Вчера, 13:29
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Asyaromanenkova
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СК признал поножовщину в пермской школе спланированным покушением на убийство

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Следственный комитет назвал инцидент в пермской школе №127 спланированным покушением на убийство. Ранее подозреваемых арестовал суд.

Следственный комитет оценил трагические события в пермской школе 127 как спланированное покушение на убийство. Ранее представители власти заявляли, что двое подростков подрались. а учитель и младшеклассники просто разнимали их.

Подозреваемым предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следователи уверены, что обвиняемые специально нанесли ранения девяти ученикам и учительнице. Последняя получила множественные ранения. После всего подростки ранили ножами друг друга.

Ранее Piter.tv сообщал, что устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали. Но из-за медицинских показаний, подозреваемые остаются в больнице. В СИЗО их переведут после улучшения состояния.

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Категории: Происшествия Новости России

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