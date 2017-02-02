Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали

Суд перми на два месяца арестовал подростков, которые устроили поножовщину в местной школе №127. Оба подозреваемых остаются в больнице из-за состояния здоровья.

Мотовилихинский суд Перми принял решение об аресте двух подростков, которые устроили поножовщину в местной школе. Мальчиков определили в СИЗО на два месяца. Как сообщают местные СМИ, заседание проходило в закрытом режиме прямо в больнице, где подозреваемые проходят лечение.

Как уточняет 59.ру, из-за медицинских показаний оба подростка пока остаются в больнице. как только им станет лучше, их переведут следственный изолятор. Изначально суд объявил о домашнем аресте для обоих. но прокурор попросил более жесткую меру пресечения из-за тяжести преступления.

Инцидент в пермской школе произошел в понедельник, 15 января. Двое вооруженных ножами подростков ранили учительницу, нескольких четвероклассников и друг друга. По последним данным, травмы у 15 человек. Нескольких пришлось оперировать. Возбуждено дело о покушении на убийство.

Фото и видео: Piter.tv