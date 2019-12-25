Клуб в ничью сыграл против "Атлетико Минейро".

"Палмейрас" во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес. Выездная для клуба игра против "Атлетико Минейро" состоялась на территории бразильского города Белу-Оризонти. Встреча завершилась ничьей. Счет матча составил 1:1. Первый гол забил на 52 минуте форвард из "Атлетико Минейро" Эдуардо Варгас. Ответным мячем отличился на 68 минуте Дуду.

Напомним, что первая встреча прошла 22 сентября в Сан-Паулу. Игроки с обеих сторон не смогли забить ни одного гола. "Палмейрас" вышел в финал турнира за счет гола, забитого в гостях. Для клуба решающий матч станет вторым подряд. В 2020 году "Палмейрас завоевал Кубок Либертадорес. В финале соревнования он обыграл бразильский "Сантос" с результатом 1:0.

В общей сложности "Палмейрас" вышел в финал турнира в шестой раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021, 2021 года). Своего нового соперника команда узнает 30 сентября после встречи между бразильским "Фламенго" и эквадорской "Барселоной Гуаякиль".

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