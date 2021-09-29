Молдавский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 2:1.

Молдавский "Шериф" в гостевом матче сенсационно обыграл "Реал" в Лиге чемпионов. Встреча второго тура группового этапа турнира завершилась с результатом 2:1. В составе клуба победителей отметились голами Жасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.Со стороны хозяев футбольной арены реализовал пенальти Карим Бензем.

Напомним, что в первом туре молдаване смогли обыграть донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. В текущем сезоне "Шериф" играет в групповом этапе Лиги чемпионов впервые в истории страны. По результатам проведенных матчей команда получила шесть очков. Она расположилась на первом месте в группе D. Их оппоненты из "Реала" завоевали на три очка меньше и находятся на втором месте рейтинга.

Молдаване 19 октября на выезде встретятся с "Интером" из Милана. "Реал" в тот же день сыграет с "Шахтером" в гостевой встрече.

"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в Лиге чемпионов.

Фото и видео: YouTube / FC Sheriff, Tiraspol