"Омикрон"-штамм коронавируса может почти сутки жить на коже человека

Ученые отмечают высокую заразность омикрона.

Ученые из Японии провели исследование и выяснили, что "омикрон2-штамм коронавируса почти сутки жить на коже человека, дольше он задерживается и на пластиковых поверхностях, если сравнивать с другими штаммами. Статья была опубликована на портале BioRxiv.

Так, исследователи проанализировали различия в устойчивости к влиянию окружающей среды на варианты коронавируса уханьского типа и появившихся позже вариантов.

Так, варианты альфа, бета, дельта и омикрон на поверхности пластика удерживаются дольше, чем уханьский вариант. Заразность эти штаммы сохраняли более 16 часов. Таким образом увеличивается риск контактной передачи вируса.

На пластиковых поверхностях среднее время выживания исходного уханьского штамма и вариантов альфа, бета, дельта и омикрон составило 56; 191,3; 156,6; 59,3 и 114 часов соответственно. А "омикрон"-штамм коронавируса продержался на такой поверхности порядка 193,5 часа, то есть около восьми дней. Новый штамм на коже может жить более 21 часа.

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