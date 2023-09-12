"Новый миропорядок". В США забили тревогу из-за смелого решения России

Ларри Джонсон рассказал о том, что США перестают доминировать в мире.

Ответ Москвы на санкции со стороны стран коллективного Запада стал отправной точкой рождения нового мироустройства. К такому выводу пришел бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Иностранный специалист пояснил, что в текущий момент на геополитической арене происходит полная реорганизация миропорядка. Эксперт полагает, что эти изменения говорят о том, что Вашингтон лишается статуса ведущей мировой державы. Эта ситуация связана с одновременными антироссийскими ограничениями, экономическими санкциями, агрессивной риторикой в адрес КНР и РФ.

Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь. Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works