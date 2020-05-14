"Новые мутанты" выйдут в прокат 28 августа

Премьеру фильма Джоша Буна переносили четыре раза.

Компания Disney озвучила новую дату релиза фильма "Новые мутанты". Картина Джоша Буна выйдет в прокат 28 августа. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Премьеру "Новых мутантов" переносили четыре раза. Последний, пятый перенос был связан с пандемией коронавируса.

Сюжет рассказывает о группе юных мутантов, которых против воли держат на секретном объекте, похожем на психиатрическую больницу. На героях проводят пугающие эксперименты. В определенный момент они решают вырваться на свободу. Выжить мутанты смогут только тогда, когда научатся брать под контроль свои суперспособности.

Роли в фильме исполнили Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант и Генри Зага. Картина основана на комиксах Marvel.

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Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia