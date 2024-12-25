"Нэшвилл" одолел "Калгари", Свечков набрал два очка

"Нэшвил" одержал победу над "Калгари" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.
Форвард "Нэшвилла" Федор Свечков помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Райану О"Райлли.
В нынешнем сезоне НХЛ Федор Свечков провел 11 матчей и набрал 4 (3+1) очка.
Ранее мы сообщали, что дубль Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Сент-Луисом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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