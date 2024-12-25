Дубль Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Сент-Луисом"

"Коламбус" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.
Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он открыл счет в матче в конце первого периода и стал автором пятой заброшенной шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 31 матч и набрал 26 (15+11) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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