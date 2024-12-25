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Дубль Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Сент-Луисом"

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он открыл счет в матче в конце первого периода и стал автором пятой заброшенной шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 31 матч и набрал 26 (15+11) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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