Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс"

"Вашингтон" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Тому Уилсону.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 23 матча и набрал 30 (19+11) очков.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" уступили "Флориде", Панарин отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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