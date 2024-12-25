Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Тому Уилсону.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 23 матча и набрал 30 (19+11) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" уступили "Флориде", Панарин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET