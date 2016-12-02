"Наутилус" от Amazon обзавёлся дебютным трейлером

Релиз шоу намечен на 25 октября.

Телевизионный сериал "Наутилус" от компании Amazon обзавёлся в социальных сетях дебютным трейлером. Ещё в августе 2023 года стало известно о том, что компания Disney положила "на полку" проект, являющийся вольной экранизацией приключенческой литературной классики Жюля Верна. Оказалось, что права на постановку переданы специалистам из Amazon Prime Video. Премьера шоу состоится 25 октября 2024 года. В актерском составе заявлены Шазад Латиф, Джорджия Флуд, Тьерри Фремон, Пачаро Мзембе, Арло Грин и другие. Сценарий создан Джеймсом Дормером, основателем сериала Beowulf: Return to the Shieldlands.

Джуд Лоу ищет нацистов-террористов в трейлере "Безмолвного братства".

Фото и видео: YouTube / Amazon Prime Video UK & IE