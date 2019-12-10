"Нафтогаз" заявил о наличии "козырей" у "Газпрома" при переговорах

Об этом рассказал глава украинской газовой компании Андрей Коболев.

Во вторник, 10 декабря, глава "Нафтогаза Украины" в своем Facebook-аккаунте оценил переговоры по газовому транзиту с Россией. Андрей Коболев посчитал, что россияне сохраняют несколько нестандартных "козырей". Именно поэтому он призвал читателей своей страницы не считать переговоры "победой".

Отметим, что текущий "газовый" контракт между Россией и Украиной заканчивается в декабре 2019 года. В настоящее время переговоры по будущему контракту проходят в двухстороннем формате, в том числе и на недавнем "нормандском" саммите.

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