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На экс-президента Украины завели новое уголовное дело

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Против Петра Порошенко завели дело о госизмене после подписания Минских соглашений.

Во вторник, 10 декабря, юрист Андрей Портнов сообщил, что в отношении экс-президента Украины и главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко возбудили уголовное дело в Госбюро расследований.

Портнов считает, что политик на переговорах с главами стран "нормандской четверки" озвучивал требование, что выборы на донецких территориях должны состоятся до передачи Украине контроля над границей. Это можно принять за государственную измену.

Отметим, что в отношении экс-президента возбуждалось уголовное дело после запроса Портнова расследовать инцидент в Керченском проливе. Позже он сообщил, что в Генпрокуратуре дело закрыли.

Ранее глава МВД Украины рассказал, как Зеленский поднял голос на Лаврова на саммите в "нормандском" формате.

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Теги: порошенко, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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